Первый замглавы Минспорта РТ призвал СМИ активнее освещать соревнования по курэш

Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов призвал журналистов активнее освещать соревнования по борьбе курэш.

На пресс-конференции спикер подчеркнул, что татароязычные издания охотно пишут про курэш, но «хочется большего». «Потому что борьба курэш – это наша культура. Представьте себе наш национальный праздник Сабантуй без конных скачек, без борьбы, – добавил он. – В каждом райцентре имеются современные объекты, где созданы условия для занятий курэш. Сегодня эта борьба – доступный вид спорта, это воспитание молодежи. А быть батыром в своем районе или селе – почетно и престижно».

По мнению Шайхутдинова, не у всех ребят есть возможность заниматься олимпийскими видами спорта, и альтернативой может стать курэш. «Развивая борьбу, мы воспитываем духовно и физически наших борцов. Они становятся хорошими братьями, отцами, наставниками, поэтому она нужна. Я не представляю без курэш нашу республику. Наша задача – более активно освещать единоборства. Конечно, от федерации должна быть обратная связь, да и финансировать нужно данное направление. Тогда эта борьба будет и дальше развиваться», – заключил он.