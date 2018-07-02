На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске отпраздновали День молодежи. На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тыс. молодых горожан, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

В ходе официальной части мероприятия глава района Айрат Хайруллин отметил, что молодежь – это будущее города и района. Затем специалистов сферы молодежной политики наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.





Далее для жителей и гостей города были организованы спортивно-развлекательные зоны и тематические площадки, фото-зоны и фудкорт. Для участников праздника прошли мастер-классы по глиняному искусству, столовому этикету, шоколадоварению и историческим танцам.





В этот же день в рамках праздника состоялась III Молодежная спартакиада ПАО «Татнефть» по пляжному волейболу, стритболу, воркауту, шахматам и скалолазанию.