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Татар-информ

2 июля 2018, 21:44

Политика

Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева

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Новым местом работы Тимаковой может стать Внешэкономбанк.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова намерена уйти со своего поста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, причиной таких планов является желание сменить сферу деятельности. Сам уход может состояться уже в конце лета – начале осени.

По словам одного из чиновников, Тимакова может стать заместителем председателя правления и членом правления Внешэкономбанка, который недавно возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Эту информацию подтвердили другой чиновник и лицо, близкое к руководству госбанка.

На новом месте в сферу ответственности Тимаковой могут войти проекты в области культуры и урбанизма, а также вопросы PR и GR.

Сама пресс-секретарь Медведева назвала информацию о своем уходе «слухами», а представители ВЭБа не стали давать какие-либо комментарии. 

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