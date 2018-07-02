Первый замминистра спорта РТ обратил внимание на низкий интерес к ГТО среди взрослых

Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов отметил низкую заинтересованность в сдаче норм ГТО у взрослого населения. Сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 он призвал журналистов популяризировать эту систему, чтобы сделать ее «интересной для всех слоев населения».

«В России сначала все хорошо пошло, но сейчас – слабовато. В этом направлении надо работать. Сообща с федеральным министерством нужно активизировать работу», – сказал спикер.

По его словам, активно сдают нормы ГТО студенты и учащиеся спортивных школ, но не взрослые. «Популярностью ГТО пользуется у молодежи, студентов, потому что при поступлении начисляются дополнительные баллы, а также у учащихся спортивных школ. Но со взрослым населением сложновато. Нужно популяризировать ГТО и сделать интересным для всех слоев населения», – подчеркнул Шайхутдинов.