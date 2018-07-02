Казани посвятили косметику

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Фото: инстаграм
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В рамках регионального проекта «Kiehl’s любит города» была выпущена косметика в лимитированной упаковке с изображениями Казани, пишет Lenta.ru.
В коллекцию Kiehl’s входят девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
Казань символизируют падающая юашня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, вышитая тюбетейка и чак-чак.
При покупке средств из капсульной коллекции, покупатели смогут получить в подарок металлический футляр с иллюстрацией, открытку и сумку-шоппер. Лимитированная продукция будет продаваться до 15 августа.
Kiehl’s является американской компанией по продаже и производству косметических продуктов класса премиум и входит в состав группы L’Oréal.
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