Журналиста «Дождя» пропустили на территорию Украины

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили журналиста на территорию государства из-за того, что он якобы не подтвердил цель поездки в страну.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Журналиста российского телеканала «Дождь» Алексея Коростелова, которого украинские пограничник отказали во въезде, пропустили на территорию страны, сообщает РБК.

Депутат Верховной рады Мустафа Найем обратился к начальнику пограничного пункта аэропорта, после чего пограничная служба дала разрешение на въезд.

Найем обещал, что гарантирует пребывание журналиста в Киеве со 2 по 6 июля и обеспечит его выезд из Украины после того, как закончатся курсы расследовательской журналистики OPEN Media Hub.

Сотрудники Госпогранслужбы объяснили свой отказ во въезде тем, что якобы Коростелов не подтвердил цель поездки в страну и не имел достаточное объем денег из расчета 50 долларов на каждый день.