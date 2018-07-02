Журналиста «Дождя» пропустили на территорию Украины

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Журналиста российского телеканала «Дождь» Алексея Коростелова, которого украинские пограничник отказали во въезде, пропустили на территорию страны, сообщает РБК.
Депутат Верховной рады Мустафа Найем обратился к начальнику пограничного пункта аэропорта, после чего пограничная служба дала разрешение на въезд.
Найем обещал, что гарантирует пребывание журналиста в Киеве со 2 по 6 июля и обеспечит его выезд из Украины после того, как закончатся курсы расследовательской журналистики OPEN Media Hub.
Сотрудники Госпогранслужбы объяснили свой отказ во въезде тем, что якобы Коростелов не подтвердил цель поездки в страну и не имел достаточное объем денег из расчета 50 долларов на каждый день.
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