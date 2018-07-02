Минниханов встретился в Москве с министром сельского хозяйства РФ

Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня в рамках рабочего визита в Москву Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи стороны обсудили состояние дел в сельскохозяйственной отрасли республики, ход уборочных работ и реализацию инвестиционных проектов в АПК.
Патрушев отметил положительную динамику в отрасли региона и подчеркнул, что по итогам прошедшего года доля РТ в общероссийском производстве сельхозпродукции составило 4,5 процента.
Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий. Также за счет мониторинга и паспортизации планируется увеличить ввод в сельскохозяйственный оборот незадействованные земли.
Глава Минсельхоз РФ поддержал инициативы республики по развитию АПК и внедрению современных технологий.
Следующая новость
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.
Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль».
Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий.
С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.
В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.
Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.
В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.
По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.
В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.
Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области