Минниханов встретился в Москве с министром сельского хозяйства РФ

Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня в рамках рабочего визита в Москву Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи стороны обсудили состояние дел в сельскохозяйственной отрасли республики, ход уборочных работ и реализацию инвестиционных проектов в АПК.

Патрушев отметил положительную динамику в отрасли региона и подчеркнул, что по итогам прошедшего года доля РТ в общероссийском производстве сельхозпродукции составило 4,5 процента.

Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий. Также за счет мониторинга и паспортизации планируется увеличить ввод в сельскохозяйственный оборот незадействованные земли.

Глава Минсельхоз РФ поддержал инициативы республики по развитию АПК и внедрению современных технологий.