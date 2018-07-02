Около 2,5 тысяч молодых мам в РТ получат выплаты за рождение ребенка

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В этом году по прогнозам около 2,5 тыс. молодых мам, проживающих в селах Республики Татарстан, получат единовременные выплаты за рождение ребенка, сообщает РБК.
Для тех женщин, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет, выплата составит 50 тысяч руб., для женщин, родивших третьего ребенка до 29 лет, — 100 тысяч руб.
По прогнозам, около 2 тысяч женщин получат выплату за рождение первенца, и не менее 400 — за рождение третьего ребенка.
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