Около 2,5 тысяч молодых мам в РТ получат выплаты за рождение ребенка

С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В этом году по прогнозам около 2,5 тыс. молодых мам, проживающих в селах Республики Татарстан, получат единовременные выплаты за рождение ребенка, сообщает РБК.

Для тех женщин, которые родили первого ребенка в возрасте до 25 лет, выплата составит 50 тысяч руб., для женщин, родивших третьего ребенка до 29 лет, — 100 тысяч руб.

По прогнозам, около 2 тысяч женщин получат выплату за рождение первенца, и не менее 400 — за рождение третьего ребенка.

С начала года до 29 июня за финансовой помощью в социальную защиту обратились 743 жительницы и 160 женщин соответственно.