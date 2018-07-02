Инцидент произошел в провинции Гаутенг.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В ЮАР в морге очнулась женщина, сообщает газета «Известия».

В провинции Гаутенг произошло ДТП. Прибывшие к месту аварии медики констатировали смерть у одной из пострадавших.

«Тело» женщины доставили в морг. Сотрудник медучреждения, делая обход в морге, обнаружил, что один из «трупов» дышит.

Женщину экстренно перевели в палату под наблюдение врачей. Сообщается, что она идет на поправку.

