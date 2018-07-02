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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Известный российский блогер Илья Варламов, который приехал в Казань на матч Франция — Аргентина, на своей странице LifeJournal рассказал о своих впечатлениях от столицы республики.
По словам Варламова, чемпионат мира в городе «проходит буднично». Из-за прошедшей в 2013 году Всемирной Универсиады Казань была готова к встрече гостей: большой стадион, новый аэропорт, современные гостиницы.
Но больше всего блогер оценил «крутейшее благоустройство». Он отметил, что в Казани самые лучшие общественные места, парки, набережные, о чем не подозревают сами жители.
«Когда в город приезжает посторонний человек, он ходит с открытым ртом. Потому что ни в одном городе России нет такой красоты. Только Москва с её деньгами и возможностями может поспорить с Казанью», — пишет журналист.
Также он высоко оценил путь от остановки метро «Козья слобода» до Фестиваля болельщиков – «Фестивальный» бульвар. Варламов отметил, что зона с качелями — «недорогое и красивое решение» по оживлению пространства, пользующееся популярностью у горожан.
Кроме того, он похвалил строителей за густой газон и деревянные дорожки.
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