(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Известный российский блогер Илья Варламов, который приехал в Казань на матч Франция — Аргентина, на своей странице LifeJournal рассказал о своих впечатлениях от столицы республики.

По словам Варламова, чемпионат мира в городе «проходит буднично». Из-за прошедшей в 2013 году Всемирной Универсиады Казань была готова к встрече гостей: большой стадион, новый аэропорт, современные гостиницы.

Но больше всего блогер оценил «крутейшее благоустройство». Он отметил, что в Казани самые лучшие общественные места, парки, набережные, о чем не подозревают сами жители.

«Когда в город приезжает посторонний человек, он ходит с открытым ртом. Потому что ни в одном городе России нет такой красоты. Только Москва с её деньгами и возможностями может поспорить с Казанью», — пишет журналист.

Также он высоко оценил путь от остановки метро «Козья слобода» до Фестиваля болельщиков – «Фестивальный» бульвар. Варламов отметил, что зона с качелями — «недорогое и красивое решение» по оживлению пространства, пользующееся популярностью у горожан.

Кроме того, он похвалил строителей за густой газон и деревянные дорожки.