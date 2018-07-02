Россельхознадзор выявил в продуктах «Челны-бройлер» сальмонеллу

Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор вводит ограничительные меры по отношению ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» после того, как в мясе птицы обнаружились патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелл.

Список из 25 российских предприятий был опубликован сегодня на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор направил письмо с указанием на необходимость принятия мер в отношении данных предприятий в региональные органы ветеринарии, обладающие полномочиями в части недопущения в оборот небезопасной продукции.

Ведомство отмечает, что все 25 компаний входят в реестр Таможенного союза. Это означает наличие возможности экспортных поставок продукции этих компаний в страны-члены ЕАЭС.