Россельхознадзор выявил в продуктах «Челны-бройлер» сальмонеллу

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор вводит ограничительные меры по отношению ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» после того, как в мясе птицы обнаружились патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелл.
Список из 25 российских предприятий был опубликован сегодня на официальном сайте ведомства.
Кроме того, Россельхознадзор направил письмо с указанием на необходимость принятия мер в отношении данных предприятий в региональные органы ветеринарии, обладающие полномочиями в части недопущения в оборот небезопасной продукции.
Ведомство отмечает, что все 25 компаний входят в реестр Таможенного союза. Это означает наличие возможности экспортных поставок продукции этих компаний в страны-члены ЕАЭС.
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