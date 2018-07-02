Стокгольмский арбитраж поддержал «Газпром» и отказал польской PGNiG

Суд вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на российский газ, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу российской компании.

В сообщении говорится, что «Газпром» 29 июня получил «промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании» PGNiG.

«Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства», — приводит агентство текст сообщения.

Ранее польская нефтегазовая компания сообщала, что Стокгольмский арбитраж принял ее сторону, из-за чего вскоре последует снижение цен на газовые контракты с Россией.