Эконалог может стать ударом для производителей сигарет

В Минприроды РФ напомнили, что производители сигарет в России уже платят экосбор, средства с которого идут на переработку мусора.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Эконалог станет двойной нагрузкой на производителей и импортеров сигарет, которые уже платят экологические сборы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

«Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей», — приводит агентство текст сообщения.

В Минприроды добавили, что производитель или импортер упаковки сам выбирает, заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор. Технология сбора и переработки окурков еще не создана, отмечают в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июля повышаются акцизные сборы на табачную продукцию, что повлечет подорожание сигарет. Так, в денежном выражении это составит увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей.