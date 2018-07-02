Халил Шайхутдинов о матче Франция – Аргентина: Столько журналистов даже на олимпийских играх не было

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Матч между сборными Франции и Аргентины 30 июня на стадионе «Казань Арена» собрал большое количество журналистов, сообщил в пресс-центре ЧМ-2018 Казани первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
«Столько фотографов даже на олимпийских играх не было. Радостно, что так много журналистов прибыло к нам на чемпионат мира», – отметил он.
По сведениям городского пресс-центра ЧМ-2018, последний матч в «Казань Арене» освещали 863 журналиста.
«Прибывшие к нам болельщики удивлены, как Россия развивается не только в спортивной, но и в социальной сфере, какая многогранная у нас культура, разные народы живут в мире. Они дают высокую оценку России. Иностранцы сначала думали, что в нашей стране небезопасно, но их мнение изменилось. Это заслуга тех журналистов, которые к нам приезжают. Поэтому роль спортивного журналиста очень велика. Вы не только даете информацию о матчах, кто кого победил, вы делаете спортсменов легендами», – сказал спикер.
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