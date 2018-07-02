Игоря Носова назначили исполняющим обязанности замгубернатора Нижегородской области

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Фото: архив kpfu.ru
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о назначении бывшего генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова исполняющим обязанности заместителя губернатора и заместителя председателя правительства региона, сообщает NewsNN.
С сегодняшнего дня Носов приступает к исполнению обязанностей.
Никитин отметил, что бывший гендиректор «Иннополиса» известен своими успешными инновационными проектами по формированию экономических зон и привел в пример ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», которые под руководством Носова признавались самыми лучшими в стране.
«Нижегородская область имеет все шансы войти в 20-ку наиболее привлекательных для инвесторов регионов, и я уверен, что опыт Игоря Николаевича поможет нам в достижении этой цели», — выразил уверенность он.
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