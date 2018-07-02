Базы ЧМ-2018 в Татарстане будут использоваться детскими спортивными школами

На футбольных площадках создадут искусственное покрытие.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Базы чемпионата мира по футболу в Татарстане будут использоваться детскими спортивными школами. Об этом в пресс-центре ЧМ-2018 Казани рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Австралии выбрала базу «Ак Барса», Японии – «Рубина». Команда Колумбии для тренировок предпочла стадион «Свияга» в деревне Медведково.

«Эти площадки будут использоваться детскими спортивными школами. В Верхнеуслонском районе будет отделение местного футбола. Они остаются дополнительными спортивными площадками, – отметил спикер. – Базы были построены на федеральные деньги. Заложены средства на замену искусственными полями, сейчас натуральные. Это удобнее для более эффективного использования».