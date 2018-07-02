В Альметьевске прокуратура отвоевала у города водоем

Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.

сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2011 году водоем, расположенный на улице Шевченко в Альметьевске, был передан в муниципальную собственность. «Это нарушает права граждан на беспрепятственный доступ к водному объекту, - прокомментировал ситуацию прокурор Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов. – Проход к пруду для жителей города не был закрыт. Но муниципальные власти в любой момент могли передать или продать объект в частные руки. Этого нельзя было допустить! По закону поверхностные водные объекты, к которым относятся водотоки, являются общедоступными. И каждый гражданин имеет право использовать для своих нужд».

Прокуратура обратилась в суд с заявлением на исполком Альметьевска, требуя признать права собственности на водоем недействительными. Но суд отклонил требования прокуратуры.

Надзорное ведомство не стало отступать и обжаловало решения суда в апелляционном порядке. После этого пруд был возвращен в федеральную собственность.

