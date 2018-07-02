Кремль не допускает тему признания Крыма в международной повестке

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Для России темы признания Крыма в повестке международных диалогов быть не может. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы — это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения», — приводит агентство слова Пескова.
Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о том, что Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля намерен затронуть тему полуострова. Вместе с тем американский лидер не исключил, что США могут признать Крым российским.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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