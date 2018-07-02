Штрафы за воздействие свалок на окружающую среду упали в семь раз

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В России снизили плату за негативное воздействие свалок на окружающую среду в семь раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды России.
Правительство России постановило снизить штрафы, чтобы к 2025 году повысить ее до 790 рублей.
«Постановлением предусматривается семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности с 663,2 рубля до 95 рублей в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15 процентов в течение 7 лет (до 791,3 рубля в 2025 году)», — приводит агентство сообщение Минприроды.
Ожидается, что эта мера снизит нагрузки по оплате потребителями услуг по обращению с отходами. Ведомство предлагает регионам пересмотреть решения о размерах тарифов на вывоз бытовых отходов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника с начала апреля и до конца мая ликвидировали более 80 процентов несанкционированных свалок. Надзорные органы наложили штрафы на общую сумму 7,4 млн рублей.
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