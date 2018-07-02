Казань вошла в пятерку городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зоной

19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов Чемпионата мира по футболу с самой посещаемой болельщиками фан-зоной, свидетельствует из исследования агентства ТурСтат.



В Казани фан-зона болельщиков ЧМ-2018 находится на площадке у центра семьи «Казан». 19 июня в день матча России и Египта фан-зону посетили более 56 тысяч человек.



Первое место в рейтинге заняла столица России – Москва, где фан-зону FIFA Fan Fest посещает 111 тысяч посетителей в день. На втором месте Санкт-Петербурге (75 тысяч/день), на третьем – Ростов-на-Дону (67 тысяч/день). Замыкает пятерку лидеров Екатеринбург, где площадку посещает 50 тыс. болельщиков.



На последнем месте находится город Сочи с посещением 25 тыс. болельщиков в день.

Рейтинг составлен с 14 июня по 2 июля.