Халил Шайхутдинов о «Рубине»: Три-четыре года должно пройти, чтобы была боеспособная команда

Необходимо верить в команду и ее тренера, убежден первый заместитель министра спорта РТ.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Должно пройти три-четыре года, чтобы сформировалась боеспособная команда футбольного клуба «Рубин». Об этом в пресс-центре ЧМ-2018 Казани заявил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Мы знаем, в каком состоянии сейчас “Рубин”. Перестроечный год. Надо немного подождать. Сейчас Курбан Бердыев сплотил вокруг себя тех людей, которые, надеюсь, станут боеспособной молодой хорошей командой. Но всегда нужно пережить переходный период. Были проблемы с теми игроками, которые до них были приглашены в “Рубин”. Если будет сильная команда, сильный интернат, своя школа, то, думаю, что в сборной России будут играть татарстанцы. Надо пройти еще один олимпийский цикл, минимум три-четыре года должно пройти, чтобы была хорошая боеспособная команда», – сказал спикер.

По его мнению, необходимо верить в команду и ее тренера. «Помню, когда мы открывали тренировочное поле “Рубина”, тогда еще Президент Татарстана Минтимер Шаймиев сказал, что нас объединяет чемпионат мира по хоккею, особенно по футболу, когда все собираются у экранов и болеют. А представьте себе, мы увидим игрока, выросшего в Казани, воспитанного в нашей школе? Мы дойдем до этих времен. Многие не мечтали, что сборная России выйдет в четверть финала, а прошла. Все условия есть», – отметил Шайхутдинов.

Он убежден, что ЧМ-2018 даст толчок развитию футбола в Казани. «В тех городах, в которых проходит чемпионат мира, уже другой взгляд, другое мнение. Мой племянник живет в Чебоксарах. Он говорит, что в нашем городе другая атмосфера, здесь дух чемпионата», – подчеркнул спикер.