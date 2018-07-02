Российские ученые нашли способ восстановиться после инфаркта

С помощью генной терапии поврежденные участки сердца способны восстановить работу.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российские ученые разработали новый метод восстановления сердца после инфаркта, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал PLOS One.

Исследование провели биологи из Московского государственного университета и Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

Ученые создали особую молекулу ДНК, которая проникает в поврежденные клетки сердечной мышцы и восстанавливает их жизнедеятельность, параллельно стимулируя рост новых сосудов. Разработанная версия генной терапии включает два разных гена — VEGF165 и HGF. Первый участок ДНК стимулирует рост новых сосудов, второй — заставляет стволовые клетки превращаться в новые мышечные волокна.

Комбинацию генов проверили на крысах, у которых биологи искусственно вызвали инфаркт. Когда сердечная ткань начала умирать, врачи ввели в нее генную терапию и проследили за изменениями.

В результате эксперимента оба гена заметно замедлили гибель клеток миокарда. Примерно через две недели почти все следы инфаркта полностью исчезли.

Ученые рассчитывают, что их генную терапию начнут применять для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда.