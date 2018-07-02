Появилось видео полета парашютистов с крыльями в Мензелинске

Спортсмены парили в костюмах с крыльями, характерными для такой парашютной дисциплины, как вингсьют.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Уральские парашютисты установили рекорд Поволжья в дисциплине «Вингсьют — большие формации». Видео полета над аэродромом Мензелинска было опубликовано на сайте газеты «Мензеля».

Характерной особенностью этой парашютной дисциплины является специальный комбинезон с перепонками между руками и ногами.

В рекорде принимали участие 15 человек, которым на установление рекорда дали 10 попыток и три дня. С шестой попытки удалось собрать формацию из десятка спортсменов, которая парила на одном уровне, словно стая птиц.

Уральские парашютисты смогут поучаствовать в установлении рекорда России и Европы, который состоится в июле в Коломне.