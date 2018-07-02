Подключаем возможности: услуга «МегаФон.Таргет» доступна абонентам всех операторов

Для подключения услуги абонентам «МегаФона» необходимо набрать USSD-команду *105*1370#.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). «МегаФон» упростил подключение услуги «МегаФон.Таргет» для абонентов всех операторов — теперь это возможно без заключения отдельного договора на услуги мобильной связи. Оплатить услугу легко с помощью банковской карты.

«МегаФон.Таргет» — решение для проведения умных адресных рассылок с использованием больших данных. С помощью услуги индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут быстро и качественно привлечь внимание клиентов к открывшемуся бизнесу или запущенному продукту. Например, автомеханик-владелец небольшого шиномонтажа сможет сформировать SMS-рассылку и отправить ее только мужчинам в возрасте 35 — 44 лет, живущим неподалеку. В результате он получает возможность быстро найти новых клиентов, которые могут перейти в разряд постоянных.

«МегаФон» делает услугу «МегаФон.Таргет» еще удобнее и совершенствует качество клиентского сервиса. Ранее подключить услугу без заключения договора на услуги мобильной связи могли лишь абоненты четырех филиалов «МегаФона». Теперь это доступно абонентам других операторов связи и клиентам компании по всей стране. Для того чтобы воспользоваться услугой «МегаФон.Таргет», не нужно обращаться в офис компании — абоненты «МегаФона» могут подключить ее в два клика с помощью специальной USSD-команды, а абонентам других операторов нужно только зарегистрироваться в интерфейсе услуги и ввести свои контактные данные.

Сотрудники компании сопровождают и консультируют клиентов в круглосуточном режиме. Позвонив на единый номер услуги 8-800-550-08-03, можно узнать, как создать рассылку, какие выбрать параметры целевой аудитории, получить рекомендации о том, как лучше составить текст.

«„МегаФон“ постоянно изучает потребности клиентов и, ориентируясь на них, развивает свои продуктовые предложения. По прогнозам экспертов Росстата[1], к 2024 году показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должен вырасти с 19 до 22 млн человек. Наша цель — обеспечить качественную поддержку в решении насущных бизнес-задач с помощью лучших на рынке технологий», — прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона».

«Мы рады, что услуга „МегаФон.Таргет“ популярна среди наших клиентов. С момента запуска в апреле 2017 года к 1 июня 2018 года ею воспользовались и совершили хотя бы одну рассылку порядка 8 тыс. клиентов, а выручка от услуги всего за 9 месяцев составила более 118 миллионов рублей. Теперь с услугой „МегаФон.Таргет“ умные и эффективные решения в области рекламы становятся доступными абсолютно всем небольшим компаниям, заинтересованным в росте своего бизнеса, без ограничений по оператору или тарифу», — прокомментировал Ян Кухальский, генеральный директор компании «МегаЛабс».

Для подключения услуги абонентам «МегаФона» необходимо набрать USSD-команду *105*1370#.

Абоненты других операторов могут зарегистрироваться тут.

«МегаФон.Таргет» — услуга «умной» SMS-рекламы от «МегаФона». Она позволяет небольшим компаниям найти именно своих потенциальных покупателей, определив целевую аудиторию по 11 параметрам: пол, возраст, посещение определенных мест, интересы, списки сайтов. При этом рекламные предложения будут отправляться только тем абонентам «МегаФона», которые согласились получать подобные рассылки от третьих лиц.

В общей сложности с момента запуска услуги к июню 2018 года клиенты отправили порядка 77 миллионов сообщений. Наиболее популярные параметры отбора целевой аудитории — таргеты на основе местоположения. Их совокупная доля использования от всех таргетов составляет 78 процентов.

При создании услуги «МегаФон» ориентировался на опыт ведущих интернет-компаний. В простом интерфейсе способен разобраться каждый. Запуск кампании не займет много времени — на одобрение рассылки оператором требуется до двух суток. Это в разы быстрее, чем в других решениях, существующих на рынке.

Рекламная кампания может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом.

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[1] https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F362257-ambicii-kremlya-putin-zhdet-poyavleniya-6-mln-novyh-predprinimateley&fallback=1

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