Россия в четвертьфинале: Казань болела за сборную на скорости 32 Мбит/с

Сеть «МегаФона» бесперебойно отработала тысячи звонков, сообщений и прямых эфиров в Instagram

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Аншлаг в зоне болельщиков, всеми силами поддерживавших своих в матче с Испанией, проверил на прочность сеть связи «МегаФона».

«Все были готовы к тому, что матч будет напряженным, а букмекеры в один голос сулили победу Испании. Шли поддержать нашу сборную, зная, что соперник — „Красная фурия“, экс-чемпион мира — 2010, и команде придется непросто», — говорит преданный болельщик Ринат Ихлатов.

За 2 часа до матча в фанатской зоне уже были заняты лучшие места, за час — площадь была почти заполнена. Болельщики ждали начала трансляции и развлекались интернет-серфингом и постингом совместных фото в социальные сети, усиливая нагрузку на сети операторов связи. Треть собравшихся — абоненты МегаФона, которые пользовалась Интернетом на скоростях 32 Мбит/с.

Начало матча было относительно спокойным. Расположившись на теплой щепке, парочки и компании друзей ждали, как развернутся события. Внутри каждого теплилась надежда на выход России в 1/4 финала чемпионата.

Испанцы безуспешно нападали, а на 12-й минуте первого тайма по толпе пронесся гул разочарования от автогола Сергея Игнашевича. Повод для радости на 42-й минуте подарил гол Артема Дзюбы, который безошибочно забил с пенальти. Это послужило импульсом для тысяч звонков, сообщений и прямых эфиров в Instagram, которые сеть «МегаФона» бесперебойно отработала.

Со счетом на табло 1:1 второй тайм держал в напряжении всех без исключения, но настоящие страсти ждали после основного времени и ничего не решившего овертайма. Серия пенальти объединила миллионы болельщиков российской сборной, с замиранием сердца следивших за происходящим на поле. Казанский фан-сектор восторженно ревел в ответ на голы Смолова, Игнашевича, Головина и Черышева, замирал в надежде на ошибки испанцев и молился за Игоря Акинфеева. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых пенальти из четырех, а Давид де Хеа — ни одного! Чудо, совершенное российским голкипером, подарило незабываемый праздник миллионам фанатов на всю последующую ночь.

«Радует, что палящее солнце не помешало болельщикам по-настоящему поддержать национальную сборную на площадке фан-феста. В атмосфере футбольного праздника побывали тысячи людей, которые смогли делиться с близкими эмоциями и радостью благодаря надежно работающей связи. МегаФон обеспечил на самой популярной в дни чемпионата площади высокое качество связи и быстрый Интернет. Наша сеть у чаши ежедневно успешно выдерживает испытания терабайтами данных и сотнями тысяч звонков», — делится Андрей Золотарев, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

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