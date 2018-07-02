СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Более 350 тыс. пассажиров посмотрели футбольный матч чемпионата мира между сборными России и Испании в поездах московского метро, пишут «Известия».
В столичной подземке игру транслировали в прямом эфире на 8,7 тыс. экранах, установленных почти в 1,9 тыс. вагонах метро.
С начала мундиаля футбол в московском метро посмотрели 14 млн человек.
Оснащенные экранами поезда курсируют практически по всем линиям московского метрополитена. Дисплеи установили для информирования пассажиров об изменениях в работе общественного транспорта.
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