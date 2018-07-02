В Поволжской академии спорта и туризма в Казани откроется кафедра футбола и хоккея

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма с 1 сентября откроется кафедра теории и методики футбола и хоккея. Об этом в пресс-центре ЧМ-2018 Казани сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
«Занимается футболом у нас – 47 тыс. населения, из них более 8 тыс. занимаются в спортивных школах. Нам надо от количества перейти к качеству и не только в футболе. Большие надежды возлагаем на Поволжскую академию. Она подготовит узких специалистов. Мы открываем кафедру по футболу и хоккею, которая будет работать в контакте с “Рубином”. С 1 сентября у нас будет кафедра по футболу», – рассказал спикер.
По его словам, в последние годы среди детей республики стало популярно такое соревнование, как «Кожаный мяч». «Более 800 команд участвует. Раньше было 200 – 300. У нас строятся площадки, появляются дворовые команды, которые активно участвуют в этом матче», – подчеркнул Шайхутдинов.
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