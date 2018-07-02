В ЕС сопротивляются новым пошлинам США на автомобили

Евросоюз направил Соединенным Штатам свои комментарии, надеясь избежать 20-процентных пошлин на ввоз европейских автомобилей.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Евросоюзе стремятся избежать новых американских пошлин на ввоз европейских автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии (ЕК) Маргаритиса Схинаса.

ЕС направил США свои комментарии на текущее расследование Соединенных Штатов по поводу возможности введения новых ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти.

По словам пресс-секретаря ЕК, направленный Штатам комментарий — это часть попыток, чтобы избежать введения новых тарифов Соединенными Штатами.

Схинас отметил, что «в этом контексте» глава ЕК Жан-Клод Юнкер направится в Вашингтон в июле, чтобы встретиться с Президентом США Дональдом Трампом.

«Какие либо торговые ограничительные меры, которые могут вытечь из этого расследования, будут идти вразрез с правилами международной торговли. Европейские автомобили не угрожают и не ухудшают состояния промышленности и экономики США», — подчеркнул Схинас.

В прошлом месяце американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США введут ввозные пошлины в 20 процентов на автомобили из ЕС. Тогда же он поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской экономики и стоит ли этот импорт облагать налогом. Ожидается, что результаты расследования представят до конца июля.

Эксперты уже подсчитали, что американские пошлины на автомобили и запчасти из ЕС нанесут США урон в 13 — 14 млрд рублей. Они отмечают, что тариф в 20 процентов процентов ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей больше всего невыгоден для самой Америки.