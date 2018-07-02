Международная школа «Алабуга» получила мировую аккредитацию

Школа получила сертификат международного бакалавриата, который позволит выпускникам поступить в ведущие мировые университеты.

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Международная школа «Алабуга» первой в Татарстане получила сертификат для обучения по программе международного бакалавриата. Это стало возможным благодаря развитой инфраструктуре, профессиональным качествам преподавателей школы. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

Сертификат позволяет обучать детей по программе международного бакалавриата PYP International Baccalaureate, которое ориентировано на детей в возрасте от 3 до 12 лет. Образовательная программа охватывает изучение английского языка, математики, естественных наук, науки об обществе, искусства и физкультуры, особое внимание уделяется исследовательской деятельности. Выпускники программы смогут поступать в лучшие университеты мира уровня Гарварда и Кембриджа.

Такие сертификаты в России имеются лишь у 20 школ.

