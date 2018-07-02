Международная школа «Алабуга» получила мировую аккредитацию

Фото: alabuga.ru/
(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Международная школа «Алабуга» первой в Татарстане получила сертификат для обучения по программе международного бакалавриата. Это стало возможным благодаря развитой инфраструктуре, профессиональным качествам преподавателей школы. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».
Сертификат позволяет обучать детей по программе международного бакалавриата PYP International Baccalaureate, которое ориентировано на детей в возрасте от 3 до 12 лет. Образовательная программа охватывает изучение английского языка, математики, естественных наук, науки об обществе, искусства и физкультуры, особое внимание уделяется исследовательской деятельности. Выпускники программы смогут поступать в лучшие университеты мира уровня Гарварда и Кембриджа.
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