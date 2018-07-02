В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Татарстане паспорта сельскохозяйственных полей заполнены на 57 процентов, при этом полностью выявлены их границы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство информатизации и связи республики запустили проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса Татарстана. Это необходимо для эффективного использования и контроля сельхозпроизводства, мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Для наблюдения за сельхозземлями также применяются квадрокоптеры. Эти аппараты получили специалисты управлений сельского хозяйства и продовольствия Лаишевского, Арского, Муслюмовского, Бугульминского, Пестречинского, Альметьевского, Тетюшского и Чистопольского районов. Дроны предоставляют полную информацию о состоянии посевов сельскохозяйственных культур.