Английскому болельщику предложили стать амбассадором Visit Tatarstan

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей получил возможность стать амбассадором Visit Tatarstan, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Уоллей стал известен после постов в Twitter, где расхваливал Казань и сказал, что был бы рад получить здесь работу в сфере туризма. После публикации его пригласили посетить комитет.
На встрече выяснилось, что английский фанат работает в Зимбабве тренером местной команды, о которой телеканал ВВС снял документальный фильм. Уоллей посетил более сотни стран и мог попасть в Казань еще в 2005 году.
Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов предложил Уоллею стать амбассадором Visit Tatarstan и рассказывать о республике в Зимбамбве и в тех странах, где он бывает.
«Мы полностью поддержим Джастина, если он согласится принять наше предложение. Он будет обеспечен всей необходимой информацией. Обязательно останемся на связи и будем продолжать дружбу», — сказал Иванов.
Уоллею также вручили два главных символа Татарстана — тюбетейку и чак-чак. Теперь болельщик отправился в Москву в надежде достать билет на игру английской сборной.
«Наконец-то уезжаю из Казани после того, как провел удивительное и незабываемое время. Сегодня прошла пресс-конференция и открытое интервью с Сергеем Ивановым на виду у десятков представителей СМИ. Для меня честь быть официальным иностранным послом Госкомитета РТ по туризму», — написал болельщик в Twitter.
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