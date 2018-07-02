Английскому болельщику предложили стать амбассадором Visit Tatarstan

Фанат из Великобритании Джастин Уоллей стал известен после того, как расхвалил Казань у себя в Twitter.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей получил возможность стать амбассадором Visit Tatarstan, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Уоллей стал известен после постов в Twitter, где расхваливал Казань и сказал, что был бы рад получить здесь работу в сфере туризма. После публикации его пригласили посетить комитет.

На встрече выяснилось, что английский фанат работает в Зимбабве тренером местной команды, о которой телеканал ВВС снял документальный фильм. Уоллей посетил более сотни стран и мог попасть в Казань еще в 2005 году.

Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов предложил Уоллею стать амбассадором Visit Tatarstan и рассказывать о республике в Зимбамбве и в тех странах, где он бывает.

«Мы полностью поддержим Джастина, если он согласится принять наше предложение. Он будет обеспечен всей необходимой информацией. Обязательно останемся на связи и будем продолжать дружбу», — сказал Иванов.

Уоллею также вручили два главных символа Татарстана — тюбетейку и чак-чак. Теперь болельщик отправился в Москву в надежде достать билет на игру английской сборной.

«Наконец-то уезжаю из Казани после того, как провел удивительное и незабываемое время. Сегодня прошла пресс-конференция и открытое интервью с Сергеем Ивановым на виду у десятков представителей СМИ. Для меня честь быть официальным иностранным послом Госкомитета РТ по туризму», — написал болельщик в Twitter.