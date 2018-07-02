«Вот уж чей номер 16-й в этой истории», — высказался сенатор в своем Twitter`е.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял требование властей Эстонии прекратить реализацию «Северного потока — 2», пишут «Известия».

Пушков подчеркнул, что Эстония не может ничего требовать и никого не волнует в этом деле.

«Вот уж чей номер 16-й в этой истории», — высказался он в своем Twitter`е.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Европа должна остановить строительство газопровода, поскольку проект является попыткой вмешательства России в европейскую политику.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль также прокомментировал несогласие эстонской стороны и отметил, что власти прибалтийской страны противоборствуют реализации проекта «из вредности».