Фотографии с места ДТП появились на страницах в соцсетях.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе Татарстана в аварии с легковушкой серьезно пострадал байкер. Первые фотографии с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на трассе Чистополь – Нижнекамск у деревни Ачи.

На фото видно, что в аварии серьезные травмы получил мужчина – предположительно водитель мотоцикла. Он лежит на обочине с разбитой головой, а его руки в крови.

У легковушки серьезно деформирована передняя часть: разбит бампер, фары и смят капот.

Причины и виновники аварии, а также состояние пострадавшего устанавливаются.



