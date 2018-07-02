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Татар-информ

2 июля 2018, 15:41

Происшествия

В Тюлячинском районе Татарстана в аварии с легковушкой серьезно пострадал байкер

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Фото: соц сети

Фотографии с места ДТП появились на страницах в соцсетях.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе Татарстана в аварии с легковушкой серьезно пострадал байкер. Первые фотографии с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на трассе Чистополь – Нижнекамск у деревни Ачи.

На фото видно, что в аварии серьезные травмы получил мужчина – предположительно водитель мотоцикла. Он лежит на обочине с разбитой головой, а его руки в крови.

У легковушки серьезно деформирована передняя часть: разбит бампер, фары и смят капот.

Причины и виновники аварии, а также состояние пострадавшего устанавливаются.


 

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