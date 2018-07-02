В Ямало-Ненецком автономном округе открылся новый дилерский центр КАМАЗа

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Фото: пресс-служба КАМАЗа
(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ»). В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа открылся новый дилерский центр «ТСЦ РИАТ-Ноябрьск», соответствующего стандартам 3S, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».
В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев, руководитель службы развития дилерской сети ПАО «КАМАЗ» Юлия Борс, администрация Ноябрьска и другие лица.
Это первый официальный дилерский центр ПАО «КАМАЗ» в Ямало-Ненецком автономном округе, представляющий полный спектр услуг и возможностей для владельцев техники КАМАЗ.
Торговый сервисный центр «РИАТ-Ноябрьск» стал 177 субъектом в дилерской сети ПАО «КАМАЗ» и одним из 24 новых дилерских центров, запланированных к открытию в 2018 году.
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