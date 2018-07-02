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Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 2 июля, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). На двадцать процентов снизилась преступность в Набережных Челнах благодаря видеокамерам. Сегодня подвели итоги республиканского конкурса «Территория закона», который ежегодно проводит Министерство внутренних дел по РТ.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев занял первое место в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа».
В прошлом году в Автограде было установлено 575 видеокамер, благодаря чему преступность сократилась на 20 процентов, а улицы патрулируют 34 добровольные дружины – это порядка двух тысяч человек.
Награду Магдееву сегодня вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Второе место в этой номинации занял глава Нижнекамского района Айдар Метшин, третье досталось главе Альметьевского района Айрату Хайруллину.
«За последнее время в республике наблюдается положительная динамика противодействия преступности. Значительный вклад в эту деятельность вносят главы администраций городов и районов, руководители органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, общественных объединений. У населения есть понимание того, что только при совместной работе можно достичь значимых результатов в профилактике правонарушений. К работе привлекаются все больше общественных объединений, связанных с обеспечением безопасности, добровольных дружин, предприятий и молодежной организации "Форпост"», – отметил Алексей Песошин.
Так, по информации Алексея Песошина, в конце прошлого года на территории Татарстана охраняли порядок более 1500 народных дружин, в которых состоят более 20 тысяч человек.
Конкурс «Территоря закона» проводится с 2007 года. Его участники – главы районов и городов, руководители компаний и частных охранных предприятий. Победителей выбирают в семи номинациях.
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