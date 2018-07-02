В справках о доходах руководители сельских поселений не указали дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Главы двух поселений в Татарстане скрыли от налоговой доходы от продажи овощей со своих огородов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Кукморского района провела проверку двух глав сельских поселений и выяснила, что они утаили от налоговой 100 тысяч рублей. Деньги представители власти получили от продажи автомобиля, овощей с огорода и сдачи в аренду жилья. Дополнительный «заработок» они решили утаить и не внесли его в справку о доходах.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес Совета сельских поселений представления, которые находятся на стадии рассмотрения.

