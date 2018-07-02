Краденые телефоны в России могут начать блокировать

Все мобильные устройства российских граждан должны будут пройти регистрацию в специальной системе по уникальным кодам IMEI.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российские власти планируют создать специальную программу, с помощью которой можно будет блокировать краденые телефоны, сообщает РБК.

Инициативу рассмотрели и поддержали на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.

В рамках проекта все мобильные устройства, которые используют граждане РФ, должны будут пройти регистрацию в специальной системе по уникальным кодам IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования).

Зарегистрироваться можно будет в любом салоне связи или же с помощью специального портала. Авторы предлагают привязывать каждый телефон к сим-карте. При случаи кражи устройства, система на основании запроса хозяина телефона передаст данные оператору связи, после чего оператор должен будет прекратить обслуживание.

Также предлагается отключать через два-три года после начала действия программы те устройства, которые будут отсутствовать в базе.