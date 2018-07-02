Жительница Альметьевска пожаловалась в «Народный контроль» на крики осла

Животное из городского зоопарка мешает спать всему дому, отметила автор обращения.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Жительница Альметьевска пожаловалась в «Народный контроль» на осла из местного зоопарка. Соответствующее обращение размещено на портале госуслуг Татарстана.

Животное нарушает тишину в ночное время, из-за чего не спит весь дом, подчеркнула жительница города.

«Прошу принять меры», — написала автор обращения.

Заявку на сайте уже поддержали два человека.