Топ обращений казанцев к «Яндексу» возглавил матч «Россия – Уругвай»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Рейтинг запросов жителей Казани в поисковую систему «Яндекс» возглавил матч «Россия – Уругвай». В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 25 июня по 1 июля, вошли также матч «Россия – Испания» и чемпионат мира по футболу.
По информации пресс-службы интернет-сервиса, четвертую строчку запросов жителей Казани занял матч «Германия – Южная Корея», пятое – смерть поэта Андрея Дементьева.
Шестая строчка в рейтинге вновь принадлежит футболу, казанцы интересовались матчем «Испания – Марокко». На седьмом месте – смерть музыканта Андрея Сучилина, который скончался от некроза тканей.
Игорь Акинфеев занял восьмую позицию в рейтинге, матч «Аргентина – Франция» – на девятом месте. Замыкает топ-10 Диего Марадона.
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