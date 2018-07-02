Музей соцбыта привез для Сабантуя в Стамбуле новую выставку

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Фото: Рустем Валиахметов
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). На Сабантуе в Стамбуле открылась выставка «Огни Казани», подготовленная филиалом казанского Музея социалистического быта в Анталии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рустем Валиахметов.
«Вчера был яркий Сабантуй, в Стамбуле прошел. Мы приняли в нем участие с выставкой "Огни Казани". Это абсолютно татарская выставка, посвященная предметам, изготовленным в советское время в Казани», — отметил руководитель.
Экспозиция состояла из книг, предметов одежды и просто бытовых сувениров, изготовленных в Казани и ее окрестностях в 70 — 80-е годы. Например, в Турции увидели металлические подносы с татарскими сюжетами, которые выпускал казанский завод «Хитон».
«Мы привезли коллекцию женских национальных сапожек, это 60 —70-е годы. Дальше идут журналы и книги советского времени о Казани. Виниловые пластинки с татарской музыкой и многое другое», — рассказал Валиахметов.
По его словам, гости заинтересовались репродукцией картин татарского художника Баки Урманче и книгами о творчестве Габдуллы Тукая, переведенные и на турецкий язык. Музей соцбыта привез в Стамбул и татарские учебники. Самый старший из представленных издан в 20-е годы прошлого века.
«Традиционно мы взяли с собой в музей чак-чак, специально привезли из Казани», — добавил Валиахметов.
Выставку «Огни Казани» доставили в Стамбул из Анталии, где в мае этого года совместно с Московской международной школой открылся филиал казанского Музея соцбыта. Это был премьерный показ экспозиции, ее планируется представить в Казани во время подготовки празднования 100-летия ТАССР в 2020 году.
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