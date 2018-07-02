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Татар-информ

2 июля 2018, 15:12

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Песков: Путин болел за сборную России в матче с Испанией от всей души

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Сборная Россия сразится в матче четвертьфинала со сборной Хорватии 7 июля в Сочи.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин от всей души болел за сборную России в матче с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В воскресенье российская сборная победила в матче со сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

«Он (Путин) болел, как все россияне болели — от всей души», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как российский лидер переживал за нашу сборную.

Сборная Россия сразится в матче четвертьфинала со сборной Хорватии 7 июля в Сочи.

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