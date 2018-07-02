Проект газопровода лишен политических мотивов и направлен на коммерческую выгоду, заявил пресс-секретарь президента.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал незаконными любые санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Строительство газопровода — это международный коммерческий проект, лишенный политической подоплеки, подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, данный проект основан на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух газовых ниток через Балтийское море от России до Германии. Большинство стран Европы поддерживает проект, однако с критикой выступают страны Прибалтики, Польша и Украина. США пригрозили санкциями европейским компаниям, связанным со строительством газопровода.