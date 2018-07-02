Конкурс на разработку плана первого в Казани экорайона в Аракчино стартует 5 июля

РФП планирует создать на территории бывшей артиллерийской базы экотерриторию.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона на месте артиллерийской базы в Кировском районе стартует 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского фонда поддержки (РФП).

Создание экорайона планируется на участке площадью 759 га.

Решение о создании такого района приняло руководство Татарстана по результатам исследования, представленного РФП. В сентябре 2017 года Президент РТ Рустам Минниханов посетил данную территорию и поручил определить стратегию развития земельного участка. РФП возглавил эту работу.

Исследование подготовили специалисты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», которое выступает консультантом проекта. Результаты исследования станут основой технического задания для участников архитектурно-градостроительного конкурса.