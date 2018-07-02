Врачи Казани провели экспресс-тестирование сотрудников порохового завода на ВИЧ

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Медики Республиканского центра СПИД организовали экспресс-тестирование сотрудников порохового завода на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Профилактическую акцию по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию врачи республики проводят для трудовых коллективов предприятий Казани.
Работникам врачи рассказывают о профилактике и угрозах заражения, отвечают на вопросы слушателей.
Во время такой акции на порохом заводе свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Жители и гости Казани могут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут, пройдя бесплатное анонимное тестирование в Республиканском центре СПИД.
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