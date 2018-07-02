Врачи Казани провели экспресс-тестирование сотрудников порохового завода на ВИЧ

Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Медики Республиканского центра СПИД организовали экспресс-тестирование сотрудников порохового завода на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Профилактическую акцию по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию врачи республики проводят для трудовых коллективов предприятий Казани.

Работникам врачи рассказывают о профилактике и угрозах заражения, отвечают на вопросы слушателей.

Во время такой акции на порохом заводе свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.

Жители и гости Казани могут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут, пройдя бесплатное анонимное тестирование в Республиканском центре СПИД.