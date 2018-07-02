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Татар-информ

2 июля 2018, 14:42

Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу СБУ от имени Бабченко

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Пранкеры от имени Аркадия Бабченко сообщили, предположительно, Василию Грицаку, что его избили в центре Киева.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу СБУ Василия Грицака, сообщив от имени российского журналиста Аркадия Бабченко, что его избили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись разговора, которой поделились пранкеры.

«Бабченко» рассказал, предположительно, Грицаку, что его избили в центре Киева в тот момент, когда он смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия — Испания, и, возможно, это не понравилось публике заведения.

«В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация», — заявил пранкер.

Собеседник спросил, видели ли это «ребята» из СБУ, на что «Бабченко» ответил, что их тоже «зацепили», они «пытались применить там оружие, но вот разбежались».

Пранкер указал на точное место происшествия, и, предположительно, глава ведомства сказал, что направит туда «дежурную службу».

29 мая в СМИ появилась и информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день СБУ заявила, что «убийство» журналиста было инсценировкой ведомства.

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