В Челнах болельщики используют стены домов и багажники машин для просмотра матчей ЧМ

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(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах для коллективного просмотра матчей ЧМ-2018 болельщики используют стены домов и багажники машин.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась общегородская фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались.
В условиях отсутствия официальной фан-зоны челнинские болельщики начали устраивать мини-площадки для коллективного просмотра матчей ЧМ с помощью сподручных средств, например, с помощью проектора проецировали изображение на торец жилого дома.
Во время матча между сборными России и Испании появились новые варианты дворовых фан-зон. В одном случае соседи вынесли на улицу телевизор, прислонили его к стене дома и от души поболели за свою команду. В другом случае телевизор «встроили» в багажник машины, вокруг которого также собрались местные фанаты футбола.
Болельщики продолжают говорить «спасибо» администрации торгового центра в первом комплексе Нового города, которая транслирует все матчи с участием сборной России на огромном рекламном экране, расположенном на фасаде ТЦ.
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