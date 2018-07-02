(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В иркутском ТЦ «Сильвермолл» из-за дождя рухнул потолок, сообщает «Российская газета».
ЧП произошло сегодня около четырех часов дня по местному времени. Сильная гроза с градом обрушалась на город. Под натиском непогоды не устоял потолок торгово-развлекательного центра.
На страницах в соцсетях стали появляться первые видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что рухнула часть навесной потолочной конструкции.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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