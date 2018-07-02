Елабужский район провел Сабантуй в Санкт-Петербурге

Праздник посетили около 100 тыс. гостей.

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ»). Сабантуй в Санкт-Петербурге, организованный с участием Елабужского района, посетили около 100 тыс. гостей. Об этом сегодня сообщили в исполкоме района. Седьмой раз Татарстан выступает одним из главных организаторов национального праздника в северной столице России.

Сабантуй прошел 30 июня. Его открыл полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. В составе татарстанской делегации были вице-премьер РТ Равил Ахметшин и заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова. Елабужане для гостей Сабантуя построили деревню национальными подворьями, угощали блинами, национальными блюдами и чак-чаком весом в 100 кг.

Здесь же на площадке Сабантуя были организованы конкурсы и национальные игры, перед гостями в национальных костюмах выступили артисты колледжа культуры и искусств. Песни и танцы никого не оставили равнодушными. Праздник для жителей Санкт-Петербурга и Лениградской области елабужане организовали совместно с башкирской делегацией.

На 3 майданах одновременно: у татар, башкир, и на центральном – проводились армрестлинг, гиревой спорт, конкурсы: бег с ложкой, перетягивание палки и каната, бои мешками. Впервые в этом году на приз главы Елабужского района для юношей до 17 лет были организованы соревнования курэш. Абсолютный батыр Алибек Алиев из рук Геннадия Емельянова получил почетную ленту, денежный приз и барана.