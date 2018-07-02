Елабужский район провел Сабантуй в Санкт-Петербурге

Рекомендуем
Фото: esn-24.ru
(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ»). Сабантуй в Санкт-Петербурге, организованный с участием Елабужского района, посетили около 100 тыс. гостей. Об этом сегодня сообщили в исполкоме района. Седьмой раз Татарстан выступает одним из главных организаторов национального праздника в северной столице России.
Сабантуй прошел 30 июня. Его открыл полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. В составе татарстанской делегации были вице-премьер РТ Равил Ахметшин и заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова. Елабужане для гостей Сабантуя построили деревню национальными подворьями, угощали блинами, национальными блюдами и чак-чаком весом в 100 кг.
Здесь же на площадке Сабантуя были организованы конкурсы и национальные игры, перед гостями в национальных костюмах выступили артисты колледжа культуры и искусств. Песни и танцы никого не оставили равнодушными. Праздник для жителей Санкт-Петербурга и Лениградской области елабужане организовали совместно с башкирской делегацией.
На 3 майданах одновременно: у татар, башкир, и на центральном – проводились армрестлинг, гиревой спорт, конкурсы: бег с ложкой, перетягивание палки и каната, бои мешками. Впервые в этом году на приз главы Елабужского района для юношей до 17 лет были организованы соревнования курэш. Абсолютный батыр Алибек Алиев из рук Геннадия Емельянова получил почетную ленту, денежный приз и барана.
Следующая новость
Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.
На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.
За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.
Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области