Отправка грузов на сети РЖД за июнь выросла на 3,1 процента

Рекомендуем
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Погрузка на сети РЖД в июне составила 107 млн т, что на 3,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
За январь – июнь было отправлено 641,8 млн т различных грузов, что на 3,4 процента больше, чем за соответствующий период прошедшего года.
В частности с начала текущего года увеличилась погрузка каменного угля на 5 процентов, руды железной и марганцевой на 4,4 процента, черных металлов на 12,2 процента, химических и минеральных удобрений на 5,8 процента, лесных грузов на 2,7 процента, зерна на 55,3 процента. Снизилась погрузка лома черных металлов на 2,6 процента, цемента на 5,2 процента, строительных грузов на 3 процента, промышленного сырья и формовочных материалов на 2,8 процента.
Следующая новость
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.
Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль».
Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий.
С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.
В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.
Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.
В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.
По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.
В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.
Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области