Отправка грузов на сети РЖД за июнь выросла на 3,1 процента

С начала года было отправлено 641,8 млн т различных грузов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Погрузка на сети РЖД в июне составила 107 млн т, что на 3,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

За январь – июнь было отправлено 641,8 млн т различных грузов, что на 3,4 процента больше, чем за соответствующий период прошедшего года.

В частности с начала текущего года увеличилась погрузка каменного угля на 5 процентов, руды железной и марганцевой на 4,4 процента, черных металлов на 12,2 процента, химических и минеральных удобрений на 5,8 процента, лесных грузов на 2,7 процента, зерна на 55,3 процента. Снизилась погрузка лома черных металлов на 2,6 процента, цемента на 5,2 процента, строительных грузов на 3 процента, промышленного сырья и формовочных материалов на 2,8 процента.