В тетюшском Центре занятости на время каникул трудоустроено 150 школьников

В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В летние каникулы тетюшские школьники получили возможность заработать. Всего за летний период по району через Центр занятости населения будет трудоустроено 150 детей, пишет газета «Авангард».

На данный момент в Тетюшском районе в возрасте от 14 до 18 лет трудится 71 человек. Директор Центра занятости населения Сергей Цветков рассказал, что на время летних каникул рабочие места созданы как в городе, так и в сельской местности. Главной целью обеспечения работой подростков на летние каникулы является социальная адаптация к труду.

Зона деятельности детей – парк, где они следят за чистотой, ухаживают за высаженными кустарниками, цветами. В день у них уходит лишь час каникулярного времени. Работа начинается с 8 утра. В то время, когда девушки убираются, ребята заняты подготовкой почвы под газон.

Бакрчинские школьники тоже занимаются благоустройством. Перед Днем памяти и скорби они очистили площадь возле Обелиска от порослей американского клена и сорной растительности на прилегающей территории к роднику.

В ООО «АгроСоюз» поступил школьник из Киртелей Никита Абраконов. Сейчас он работает на зернотоке. Также пригласили подростков к себе ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей», ООО «Сетевая компания» и другие.