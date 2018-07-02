В тетюшском Центре занятости на время каникул трудоустроено 150 школьников

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В летние каникулы тетюшские школьники получили возможность заработать. Всего за летний период по району через Центр занятости населения будет трудоустроено 150 детей, пишет газета «Авангард».
На данный момент в Тетюшском районе в возрасте от 14 до 18 лет трудится 71 человек. Директор Центра занятости населения Сергей Цветков рассказал, что на время летних каникул рабочие места созданы как в городе, так и в сельской местности. Главной целью обеспечения работой подростков на летние каникулы является социальная адаптация к труду.
Зона деятельности детей – парк, где они следят за чистотой, ухаживают за высаженными кустарниками, цветами. В день у них уходит лишь час каникулярного времени. Работа начинается с 8 утра. В то время, когда девушки убираются, ребята заняты подготовкой почвы под газон.
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