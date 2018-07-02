Главное
В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

2 июля 2018, 19:06

Общество

В тетюшском Центре занятости на время каникул трудоустроено 150 школьников

Рекомендуем

В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В летние каникулы тетюшские школьники получили возможность заработать. Всего за летний период по району через Центр занятости населения будет трудоустроено 150 детей, пишет газета «Авангард».

На данный момент в Тетюшском районе в возрасте от 14 до 18 лет трудится 71 человек. Директор Центра занятости населения Сергей Цветков рассказал, что на время летних каникул рабочие места созданы как в городе, так и в сельской местности. Главной целью обеспечения работой подростков на летние каникулы является социальная адаптация к труду.

Зона деятельности детей – парк, где они следят за чистотой, ухаживают за высаженными кустарниками, цветами. В день у них уходит лишь час каникулярного времени. Работа начинается с 8 утра. В то время, когда девушки убираются, ребята заняты подготовкой почвы под газон.

Бакрчинские школьники тоже занимаются благоустройством. Перед Днем памяти и скорби они очистили площадь возле Обелиска от порослей американского клена и сорной растительности на прилегающей территории к роднику.

В ООО «АгроСоюз» поступил школьник из Киртелей Никита Абраконов. Сейчас он работает на зернотоке. Также пригласили подростков к себе ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей», ООО «Сетевая компания» и другие.

 

Следующая новость

Варламов: Казань — номер один в России по благоустройству
Новости дня
20:04
«Мир Юрского периода 2» удерживает лидерство проката в США вторую неделю
19:50
Российские ученые нашли способ восстановиться после инфаркта
19:42
Около 2,5 тысяч молодых мам в РТ получат выплаты за рождение ребенка

С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.

19:40
Кремль не допускает тему признания Крыма в международной повестке
19:34
В Сети появился трейлер хоррора «Лето 84»
19:20
В Татарстане паспорта сельскохозяйственных полей заполнены на 57 процентов

В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.

19:18
Варламов: Казань — номер один в России по благоустройству

19:16
Россельхознадзор выявил в продуктах «Челны-бройлер» сальмонеллу

Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.

19:10
Стокгольмский арбитраж поддержал «Газпром» и отказал польской PGNiG
19:06
В тетюшском Центре занятости на время каникул трудоустроено 150 школьников

В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.

18:52
Свыше пяти тысяч человек за неделю заразились ОРВИ в Татарстане

По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.

18:52
Неймар вместе со сборной Бразилии сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 в Казани

В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.

18:49
В Альметьевске прокуратура отвоевала у города водоем

Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.

18:38
РЖД в июне увеличили перевозки пассажиров на 4,4 процента
18:32
Халил Шайхутдинов о матче Франция – Аргентина: Столько журналистов даже на олимпийских играх не было

По сведениям городского пресс-центра ЧМ-2018, последний матч в «Казань Арене» освещали 863 журналиста.

18:24
Культурная программа ЧМ в Казани продолжится концертом «Этно-микс» на сцене ГБКЗ

Программа включает в себя музыку разных континентов, стран, стилей в оригинальных обработках в жанре crossover.

18:11
В Татарстане в аварии на трассе погибла молодая автоледи

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге Сарманово – Набережные Челны.

18:10
В московском метро матч Россия — Испания посмотрели 350 тыс. человек
17:56
Появилось видео полета парашютистов с крыльями в Мензелинске

Спортсмены парили в костюмах с крыльями, характерными для такой парашютной дисциплины, как вингсьют.

17:48
Базы ЧМ-2018 в Татарстане будут использоваться детскими спортивными школами

На футбольных площадках создадут искусственное покрытие.

17:46
Игоря Носова назначили исполняющим обязанности замгубернатора Нижегородской области
17:40
Песков о праздновании победы сборной России: Сопоставимо с 9 мая 1945 года
17:26
В ЕС сопротивляются новым пошлинам США на автомобили
17:12
В Казани за неделю уменьшилось количество обращений в «скорую»
17:06
Халил Шайхутдинов о «Рубине»: Три-четыре года должно пройти, чтобы была боеспособная команда

Необходимо верить в команду и ее тренера, убежден первый заместитель министра спорта РТ.

События

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует

02 июляБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу